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Ukončeno
43PUS7100/12
Ultratenký LED televizor 4K UHD se systémem Android
Mimořádně rychlý výkon čtyřjádrového procesoru v kombinaci s ultratenkým designem: televizor UHD řady 7100 s výkonem systému Android vypadá i funguje stejně výkonně. Elegantní stříbrný rámeček, design s úzkým stojánkem a technologie Ambilight vám zajistí ještě intenzivnější divácký zážitek.
108 cm (43")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný
DVB-T/T2/C/S/S2
Technologie Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast na vašem televizoru na základě světelných podmínek v okolním prostředí. Světelný snímač a speciální software analyzují obraz v 6 400 různých zónách, abyste si mohli vychutnat neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu skutečně realistického vizuálního zážitku – ve dne i v noci.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
Obchod Google Play™ nabízí širokou nabídku vysoce kvalitních her pro každý věk. Jsou optimalizovány pro použití na televizoru a vypadají stejně skvěle, jako se hrají. A není třeba zaplňovat doma prostor další herní konzolí; díky univerzálnímu hernímu ovladači USB budete snadno navigovat i hrát.
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2.7
z 5
66
Recenze
Honza58
11/04/2016
Česká republika
Reakce na hodnocení pana Buby
Mám již starší TV Philips - musím říci někdy též netradiční chování přístroje. Po létech jsem přišel jak na něj. Chce to zkrátka počítačový RESET. Řeším takto, vypnu přístroj vypínačem a následně vytáhnu síťovou šňůru ze zásuvky. Nutno ponechat cca 30-45s Pak zapojím do zásuvky. A tlačítkem normálně zapnu. TV startuje úplně jinak a následně je vše v pořádku. Přístroji evidentně nedělá dobře ponechání dlouhodobě v režimu vypnuto DO. Na noc to chce vypínat normálním vypínačem. Pak stačí použít trik se síťovou šňůrou tak 1 - 2 x do roka. Jinak jsem s přístojem z hlediska kvality obrazu a zvuku velmi spokojen. Zkrátka z TV se stávají počítače - jsou řízeny procesorem ovládány programy. Ten kdo dělá na PC ví že vlastně nic nefunguje tak jak má.Samá oprava, bezpečnostní záplata a pořád dokola. Je potřeba se stím smířit.Jakákoliv oprava programu na počítači vyřeší jeden problém a přinese pět dalších. Zkušenosti cca 20 let. U TV přichází každý rok nová produktová řada s "vylepšeními" - někdy. Není to zrátka kdy odladit - příliš krátká doba pro programátora.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Lulda
22/01/2016
Česká republika
Výborný
Mám TV od listopadu 2015, ale zmiňované problémy ostatních pánů vůbec nemám!!! Hned jsem aktualizoval Android a vše O.K. Spíš si myslím, že to bude jako vždy mezi židlí a klávesnicí (sedačka a TV) :) , 3D mi to přehrává bez jakýchkoliv problémů (přehráno několik filmů a pohádek) , včetně Avatara!!!!! Kamarád když viděl Avatara v 3D (a to byl odpůrce 3D) řekl, že chce taktéž 3D TV. Já ji koupil jen ze zvědavosti jako 3D (hlavní důvod byla větší úhlopříčka a záruka 5let) a jsem hodně překvapen, prostě obraz jako v kině (samozřejmě viděno taktéž v kině, čili srovnání mám. Takže za mne, výborná televize!!! No, a je pravda, že aplikací a her je opravdu málo, to mohlo být lepší, zvláště když jsem k TV dostal jako dárek bezdrat. ovladač a myslel, že budu pařit hry s dcerou a ono smůla, ty hry, které tam jsou, tak ty nestojí za moc.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Patyczekl
28/01/2022
Polska
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Ověřený kupující
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
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Výhody
Niezawodny.
Nevýhody
Starzeje się.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Datum použití 2020-01-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Datum použití 2020-01-28
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.