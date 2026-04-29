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Ukončeno
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43PUS6401/12
Ukončeno
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak postupovat, když televizor restartuje nebo zasekává?
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Jak připojit myš a klávesnici k televizoru
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Jak vypnout zvukový komentář
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Co dělat, pokud není přístupná služba SmartTV? (2k16 sad)
Postup přeinstalace kanálů na televizoru Philips [DVB-T/C]
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Jak najít výrobní číslo produktu nebo číslo modelu televizoru?
Jak postupovat v případě, že nefunguje aplikace v televizoru Philips?
Postup instalace satelitních kanálů. – Android 2016-17
Postup při vkládání modulu CAM a karty CI+ kartu do televizoru
Jak k televizoru připojit konzoli Nintendo Wii?
Jak připojit externí zařízení k televizoru Philips?
Zařízení HDMI připojené k televizoru nefunguje. - UHD
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB?
Co dělat, pokud se na televizoru Philips zobrazuje chybové hlášení se zprávou, že aplikace Android / obchod Google Play přestaly pracovat?
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