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Ukončeno

6000 seriesUltratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Recenze

Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV

U řady Philips 6400 se snoubí design s výkonem. Posazený jen na minimalistickém podstavci váš obraz ožije v kvalitě rozlišení 4K Ultra HD a Pixel Plus Ultra HD. Se systémem Android TV jsou možnosti zábavy s vaším televizorem prakticky neomezené

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s dvoustrannou funkcí Ambilight

Ultratenký LED televizor 4K se systémem Android TV

  • 108 cm (43")

  • LED televizor 4K Ultra HD

  • Čtyřjádrový procesor, 8GB rozšiřitelný

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Objevte kvalitu obrazu Ultra HD s technologií Pixel Plus Ultra HD

Zažijte ostrost 4K Ultra HD se systémem Pixel Plus Ultra HD od společnosti Philips, který optimalizuje kvalitu obrazu a přináší plynulý, hladký obraz s neuvěřitelnými detaily a hloubkou. Ostřejší obraz v rozlišení 4K a jasnější odstíny bílé i černější odstíny černé si vychutnáte pokaždé.

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Hry na cloudu: kvalitní hry pro všechny generace

Při hraní her na cloudu si můžete užít obrovský online katalog kvalitních her pro všechny generace, chutě a úrovně hráčů. Prostě si vyberte hru a zahrajte si ji v televizoru!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

127

Recenze

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný

Výborná televize uz ji mám pár let a super ovládání neseka se obráz suoer a nastavení jednoduché budem pořizovat další

Výhody

Kvalita Funkce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2020-01-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Datum použití 2020-01-02

25/07/2019

Česká republika

Česká republika

43pus6401

Jsem spokojeny, libi mi televize ma ambilight,aby dal klid.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 43PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

08/10/2017

Česká republika

Česká republika

v této kategorii výborný

V této kategoríi televizoru výborný, inovativní vyzvedávám především android a funkci Ambilight.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 49PUS6401 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  3. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  4. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  5. Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.

  6. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  8. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  9. Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)