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Ukončeno

X-tremeVisionžárovka do automobilového světlometu

12342XV+B1

4.3
| (31) Recenze
Dopřejte si extrémní výkon
Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.
Zobrazit všechny výhody

Až o 130 % jasnější světlo

Dopřejte si extrémní výkon

  • Typ žárovky: H4

  • Balení: 1 kus

  • 12 V, 60/55 W

  • Více světla

Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Jasné bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient CoatingTM společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Výjimečná kvalita paprsku a výkon

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu