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Ukončeno
32PHT4200/12
Tenký LED televizor
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: tenký LED televizor Philips řady 4200 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Technologie Perfect Motion Rate kombinuje technologii zobrazení a pokročilé techniky zpracování videa společnosti Philips tak, aby zlepšila kvalitu všech obrazových políček. Takže bez ohledu na to, jestli máte rádi hry, rychlé sporty nebo akční filmy, zažijete dokonalou ostrost a plynulost pohyblivého obrazu.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.