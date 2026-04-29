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4100 Ultratenký LED televizor

Ukončeno

Podpora

4100Ultratenký LED televizor

32PHS4131/12

4100 Ultratenký LED televizor

Ukončeno

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Philips Smart TV App

Aplikace Philips Smart TV promění váš smartphone nebo tablet v chytré dálkové ovládání, které vám umožní snadno přepínat kanály, upravovat hlasitost, procházet aplikace a jemně doladit nastavení Ambilight.

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Philips Smart TV App

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Historie firmwaru

  • verze: 000.002.300.000
  • PDF soubor, 545.4 kB
  • 25 June 2018

Návody a dokumentace

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor, 1.5 MB
  • 20 July 2026

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 634.9 kB
  • 21 July 2026

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