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Ukončeno
32PHS4131/12
Ultratenký LED televizor
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domova vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu a čistému zvuku si užijete skvělou zábavu v naprostém pohodlí.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
3.8
z 5
11
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Ověřený kupující
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
MÍLA
23/04/2017
Česká republika
DOPORUČUJI
NA DÁLKOVÉM OVLADAČI TLAČÍTKA PŘEDVOLBY KANÁLŮ 0 - 9 BY MOHLA BÝT VĚTŠÍ. OBČAS NEJDE PO ZAPNUTÍ ZVUK, TELEVIZOR SE MUSÍ ZNOVU VYPNOUT A ZAPNOUT OVLADAČEM, NEBO POUŽÍT MALÝ JOYSTICK V ZADNÍ ČÁSTI TELEVIZORU. TOTO NEODSTRANILA ANI POSLEDNÍ AKTUALIZACE Z ÚNORA 2017.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.