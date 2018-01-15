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Ukončeno
32PHS4112/12
Ultratenký LED televizor
Stylový design a skvělá hodnota. Televizor Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear nabízí kvalitu obrazu v rozlišení HD, vysoký kontrast a čistou reprodukci zvuku. Zažijte bezproblémovou zábavu z tohoto modelu s jednoduchým použitím.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Když se naše týmy pouští do navrhování nového televizoru, berou v úvahu každou stránku, technologií počínaje a designem konče. Náš nový stojan Edge je vytvořen tak, aby pod televizorem vznikl prostor v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. A výsledek? Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.
4.6
z 5
18
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Luboš4
15/01/2018
Česká republika
výborná
Televize byl dárek k vánocům a zatím je s ním spokojenost. Hraje bez problémů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
minimum
20/11/2018
Slovenija
odlično 5
lahek, zaneslijiv , vedno pripravljen , lepa oblika in moč
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
tejci
13/04/2018
Slovenija
Tanek, lahek, praktičen
Tanek, lahek, praktičen in preprost za uporabo, odlična slika in zvok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.