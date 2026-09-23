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Ukončeno
32PHK4009/12
Televizor LED
Každý u vás doma si bude užívat ostrý, čistý obraz LED televizoru Philips řady 4100. Minimalistický design, živý obraz a skvělý zvuk – to je ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.
81 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C/S/S2
Adrenalinovému zápalu hraní, rychlosti sportovních utkání nebo akčních filmů se nic nevyrovná. Proto má také televizor Philips 100Hz Perfect Motion Rate; abyste si vychutnali plynulý pohyblivý obraz. Protože puls vám sice při sledování poskočit může, ale sledovaný obraz by neměl.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Aby byl obraz z jakéhokoli zdroje přirozený, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Recenze
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB vyžadují aktualizaci softwaru. Podrobnější informace o aktualizaci softwaru naleznete po kliknutí na možnost Support na adrese www.philips.com/TV.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.