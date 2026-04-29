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6000 series Ultratenký televizor FHD se systémem Android™

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6000 seriesUltratenký televizor FHD se systémem Android™

32PFS6401/12

6000 series Ultratenký televizor FHD se systémem Android™

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Philips Smart TV App

Aplikace Philips Smart TV promění váš smartphone nebo tablet v chytré dálkové ovládání, které vám umožní snadno přepínat kanály, upravovat hlasitost, procházet aplikace a jemně doladit nastavení Ambilight.

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Philips Smart TV App

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Historie firmwaru

  • verze: 000.016.102.024
  • PDF soubor, 220 kB
  • 4 October 2018

Návody a dokumentace

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor, 2.9 MB
  • 18 October 2026

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 799.4 kB
  • 18 October 2026

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