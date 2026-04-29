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32PFS6401/12
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak postupovat, když televizor restartuje nebo zasekává?
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Jak připojit myš a klávesnici k televizoru
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Jak vypnout zvukový komentář
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Co dělat, pokud není přístupná služba SmartTV? (2k16 sad)
Postup přeinstalace kanálů na televizoru Philips [DVB-T/C]
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB?
Co dělat, pokud se na televizoru Philips zobrazuje chybové hlášení se zprávou, že aplikace Android / obchod Google Play přestaly pracovat?
Postup pro připojení televizoru Philips k internetu. (Systém Android)
Proč některé aplikace SmartTV po aktualizaci softwaru TV přestanou fungovat?
Význam zprávy „Philips server is not found“
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
Jak připojit televizor Philips ke zvukovému systému?
Co dělat, když zařízení HDMI po připojení k televizoru Philips nefunguje správně? (bez UHD)
Postup nahrání programu na pevný disk.
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