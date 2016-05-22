VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Primární snímek

6000 seriesUltratenký televizor FHD se systémem Android™

32PFS6401/12

3.9

| (15) Recenze

Ultratenký LED televizor FHD se systémem Android TV

Špičkový vzhled v kompaktním provedení. Řada Philips 6400 přináší obraz v kvalitě Full HD na 32palcovou obrazovku. Díky funkcím, které byste očekávali u větších modelů, si můžete vychutnat svou oblíbenou nabídku smart TV, jako je systém Android TV či služby Google Cast a Spotify.

Zobrazit všechny výhody
TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s dvoustrannou funkcí Ambilight

Ultratenký LED televizor FHD se systémem Android TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Hry na cloudu: kvalitní hry pro všechny generace

Při hraní her na cloudu si můžete užít obrovský online katalog kvalitních her pro všechny generace, chutě a úrovně hráčů. Prostě si vyberte hru a zahrajte si ji v televizoru!

Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

15

Recenze

22/05/2016

Polska

Polska

Okej

Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

01/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Чудесен телевизор

Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Datum použití 2020-09-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Datum použití 2020-09-01

30/07/2019

Україна

Україна

Все работает отлично

Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  3. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  4. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  5. Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.

  6. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  8. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  9. Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)