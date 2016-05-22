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32PFS6401/12
Ultratenký LED televizor FHD se systémem Android TV
Špičkový vzhled v kompaktním provedení. Řada Philips 6400 přináší obraz v kvalitě Full HD na 32palcovou obrazovku. Díky funkcím, které byste očekávali u větších modelů, si můžete vychutnat svou oblíbenou nabídku smart TV, jako je systém Android TV či služby Google Cast a Spotify.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Při hraní her na cloudu si můžete užít obrovský online katalog kvalitních her pro všechny generace, chutě a úrovně hráčů. Prostě si vyberte hru a zahrajte si ji v televizoru!
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Už jste vytvořili domov, který je něco víc než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné technologii Ambilight společnosti Philips je obrazovka mnohem širší – a zážitek ze sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.
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3.9
z 5
15
Recenze
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
mindo
01/09/2022
България
Ověřený kupující
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum použití 2020-09-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum použití 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Vezměte prosím na vědomí, že server Amazon Apps nemusí být k dispozici ve vaší zemi (v současné době je dostupný pouze ve Velké Británii, Německu, Rakousku)