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Ukončeno
328P6VUBREB/00
Řada P
32 (31,5"/80 cm úhlopř.)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Tento displej Philips nabízí vestavěnou dokovací stanici USB typu C s dodáváním výkonu. Její tenký, oboustranný konektor USB-C umožňuje snadné dokování prostřednictvím jednoho kabelu. Zjednodušte si práci tím, že všechna svá externí zařízení, jako je klávesnice, myš a ethernetový kabel RJ-45, připojíte k dokovací stanici monitoru. Pomocí jediného kabelu USB-C stačí propojit váš notebook s tímto monitorem a můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet svůj notebook.
Tento displej Philips je vybaven konektorem USB typu C s napájením. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nabíjet kompatibilní zařízení přímo. Tenká, oboustranná jednotka USB-C umožňuje snadné připojení pomocí jednoho kabelu. Můžete sledovat video ve vysokém rozlišení a přenášet data velmi vysokou rychlostí a současně přitom napájet a dobíjet své kompatibilní zařízení.
Tento monitor je vybaven vestavěným konektorem USB-C, který splňuje standard pro dodávání energie prostřednictvím USB. Díky inteligentní a flexibilní správě napájení můžete nyní napájet nebo dobíjet kompatibilní* notebook přímo z monitoru pomocí jediného kabelu USB-C.
Recenze
Aby bylo možné přenášet video přes USB-C, musí váš notebook nebo jiné zařízení podporovat režim USB-C DP Alt
Abyste mohli využívat funkci napájení a dobíjení pomocí USB-C, váš notebook nebo zařízení musí podporovat specifikace standardu pro dodávání energie prostřednictvím USB. Tyto informace si můžete ověřit v uživatelské příručce notebooku nebo přímo u výrobce.
Činnosti, jako je sdílení obrazovky, online streamování videa a audia přes internet mohou ovlivnit síťový výkon. Celkovou kvalitu audia a videa určuje hardware, šířka pásma a jeho výkon.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Jas (typický): 400 cd/m2
Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976
Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.