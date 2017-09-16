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  • Energy Label Europe B
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Energy Label Europe B
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý LED obraz velkého displeje Philips. Vybaven technologií HDMI a SmartControl lite. Skvělá volba!
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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/09/2017

Česká republika

Česká republika

Monitor 243v5lhab_00

Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

26/04/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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