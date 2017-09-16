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Ukončeno
273V5LHSB/00
Řada V
68,6 cm (27")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Ověřený kupující
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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