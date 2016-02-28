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Ukončeno
273V5LHAB/00
Řada V
68,6 cm (27")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
4.3
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
10/10/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Výhody
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Nevýhody
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246V5LHAB Monitor LCD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
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