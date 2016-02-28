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  • Energy Label Europe A
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Energy Label Europe A
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý LED obraz velkého displeje Philips. Vybaven technologií HDMI a stereofonními reproduktory. Skvělá volba!
Zobrazit všechny výhody

se stereo reproduktory

Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

2
1

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

10/10/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Výhody

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Nevýhody

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246V5LHAB Monitor LCD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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