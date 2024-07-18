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Ukončeno

Full HD LCD monitor

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

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Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

16

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Výhody

Velikost, ovladani, DVI

Nevýhody

Repro je septave

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2024-06-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Výhody

vestavěné reproduktory

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2023-01-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Výhody

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum použití 2020-04-04

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse