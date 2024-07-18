3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
243V7QDAB/01
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
3.9
z 5
16
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Výhody
Velikost, ovladani, DVI
Nevýhody
Repro je septave
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2024-06-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Výhody
vestavěné reproduktory
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2023-01-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Výhody
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum použití 2020-04-04
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse