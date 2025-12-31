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  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

236V4LHAB/00

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven rozhraním HDMI a stereofonními reproduktory. Skvělá volba!
Zobrazit všechny výhody

se stereo reproduktory

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 58,4 cm (23")

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Výkonný zvuk reproduktorů o výkonu 2x2 watty RMS

Nyní si můžete vychutnat všechna svá multimédia a sociální aplikace ve stereofonním zvuku. Tyto vestavěné reproduktory nejen skvěle znějí, ale také vám odpomohou od změti externích kabelů a ušetří cenné místo na pracovním stole.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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