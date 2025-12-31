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Ukončeno
236V4LHAB/00
Řada V
58,4 cm (23")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Nyní si můžete vychutnat všechna svá multimédia a sociální aplikace ve stereofonním zvuku. Tyto vestavěné reproduktory nejen skvěle znějí, ale také vám odpomohou od změti externích kabelů a ušetří cenné místo na pracovním stole.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
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