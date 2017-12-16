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Ukončeno
Velký displej Full-HD pro skvělý zážitek ze sledování
Vychutnejte si více díky tomuto atraktivnímu a kvalitnímu displeji 16:9 Full HD 1080p! Díky vstupům DVI a VGA, automatickému formátu, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 231E1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby
58cm (23") širokoúhlý řada E
1920 x 1080 Full HD
Ochrana širokopásmového digitálního obsahu (HDCP) je systém ochrany autorských práv, který je zabudován do konektoru DVI. Pomáhá zamezit neoprávněnému kopírování obsahu chráněného autorskými právy. Ochrana HDCP umožňuje přehrávat média s chráněným obsahem, jako jsou filmy a koncerty. Za účelem prevence pirátství kontroluje signál a umožňuje přehrávání pouze legálních kopií.
„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně. Navštivte společnost Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/ a získejte další informace.
Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.
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5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Výhody
rezistent in timp
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor