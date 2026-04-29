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Ukončeno
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22PFS4232/12
Ukončeno
Jak instalovat kanály v televizoru Philips? [DVB-C a DVB-T] (kabel, anténa)
Postup přeskupení kanálů na televizoru Philips (TPN)
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak postupovat, když televizor restartuje nebo zasekává?
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Jak připojit myš a klávesnici k televizoru Philips
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Postup instalace satelitních kanálů
Jak vypnout zvukový komentář (TPN17.1)
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Jak najít výrobní číslo produktu nebo číslo modelu televizoru?
Postup při vkládání modulu CAM a karty CI+ kartu do televizoru
Jak k televizoru připojit konzoli Nintendo Wii?
Jak připojit externí zařízení k televizoru Philips?
(VIDEO) Jak připojit externí zařízení k televizor Philips (řada televizorů Linux Smart)
Význam zprávy „Philips server is not found“
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
(VIDEO) Jak nastavit nový televizor Philips TV1?
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