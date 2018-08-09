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Ukončeno
22PFS4232/12
Ultratenký LED televizor Full HD
S televizorem Philips 4200 se budete cítit všude jako doma. Díky jeho kompaktní velikosti je dokonalým společníkem při kempování nebo výletech. A díky obrazu s rozlišením Full HD a tenkému designu se skvěle hodí do malých místností, kde jej lze napájet 12voltovým vstupem.
55 cm (22")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
4.0
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Toni33
05/09/2017
Hrvatska
Ověřený kupující
Ovaj proizvod je vrlo praktičan
Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.