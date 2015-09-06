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Ukončeno
22PFH4000/88
Tenký LED televizor Full HD
Vše, co potřebujete, v kompaktním provedení: tenký LED televizor Philips řady 4000 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a užitečné dodatečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc. Ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
4.1
z 5
32
Recenze
bodzka
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Michał86
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
RudkoG
02/02/2016
Slovenija
ODLIČNO
Uporabljam ga za gledanje tv programov ter kot monitor za PC.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.