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Ukončeno

BrillianceIPS LCD monitor s podsvícením LED

229C4QSB/00

Úžasně krásný
Nový monitor Blade 2 od společnosti Philips má stylový ultratenký design a displej IPS se širokým úhlem sledování je připraven pro strhující výkon
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Ultratenký vysoce výkonný displej IPS

Úžasně krásný

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Displej Full HD

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Moderní vzhled stylového, ultratenkého designu

Nová řada monitorů Philips využívá nejnovější generaci ultratenké technologie LED, proto může být design tenčí než u předchozí generace. Díky tenkému provedení jsou monitory nejenom potěchou pro oko, ale také šetří místo na stole.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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