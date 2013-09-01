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Ukončeno
206V4LAB/00
Řada V
50,8 cm (20")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Nyní si můžete vychutnat všechna svá multimédia a sociální aplikace ve stereofonním zvuku. Tyto vestavěné reproduktory nejen skvěle znějí, ale také vám odpomohou od změti externích kabelů a ušetří cenné místo na pracovním stole.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
4.4
z 5
5
Recenze
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Józef
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Ověřený kupující
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri