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Ukončeno
Digitální monitor HD TV v elegantním balení
Zažijte oslnivý multimediální výkon díky tomuto stylově lesklému a ohromujícímu displeji, vybavenému digitálním HD TV tunerem! Displej 201T1 obsahuje vstupy HDMI a DVI a nabízí výkonný zvuk, díky kterému posouvá zábavu na novou úroveň!
51cm (20") širokoúhlý řada T
1600 x 900 (HD+)
HDTV umožňuje sledování televize s vysokým rozlišením (HDTV) v nejvyšší kvalitě obrazu a zvuku bez přídavného set-top boxu. Díky vestavěnému tuneru DVBT, který si poradí se špičkovými formáty MPEG-4, nyní můžete přijímat a sledovat TV programy ve vysokém rozlišení a další bohatý multimediální obsah digitální kvalitě.
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Reakční doba měří rychlost reakce signálu v milisekundách. Rychlejší reakční doba je lepší, protože eliminuje viditelné vizuální anomálie, které mohou zhoršit výsledky zobrazení rychlých obrázků nebo objektů. V tomto případě nabízí LCD panel reakční dobu 5 ms, takže můžete v televizoru LCD sledovat čisté rychlé efekty.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JosPer
10/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Nejlepší monitor
Skvělý monitor, mohu jen doporučit není nic by se mi na něm nelíbilo.
Výhody
Skvělá cena
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum použití 2018-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum použití 2018-05-10
dudon74
07/11/2013
Polska
Bardzo dobre urządzenie. Doskonały zwłaszcza Ambilight!!!
Telewizor ma bardzo dużo funkcji i jest przede wszystkim łatwy w obsłudze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Vargax
27/10/2017
România
Ok
Nu scoate audio la boxe daca am conectat un ps4, ciudat fiindca daca am un laptop conectat prin hdmi scoate sunet la boxe.. help pls
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner