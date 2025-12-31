VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
  • Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu

Ukončeno

BrillianceLCD monitor s funkcí SmartImage

17S1SB/00

Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu
Díky funkcím jako SmartImage, SmartContrast, SmartControl a TrueVision zvyšuje tento displej pro podniky 17S1 vaši produktivitu
Zobrazit všechny výhody

Displej s mnoha funkcemi pro zvýšenou produktivitu

  • 43cm (17") řada S

  • Formát 5:4

Duální vstup podporuje analogové VGA i digitální DVI signály

Duální vstup podporuje analogové VGA i digitální DVI signály

Duální vstup s konektory, které podporují vstup analogových VGA i digitálních DVI signálů.

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Bezproblémové vyladění zobrazení s funkcí SmartControl II

SmartControl II je software pro monitory se snadno použitelným grafickým rozhraním na obrazovce, které vás provede vyladěním rozlišení, kalibrací barvy a dalšími nastaveními zobrazení, včetně jasu, kontrastu, hodin a fáze, pozice, RGB, prahu bílé a u modelů s vestavěnými reproduktory nastavením hlasitosti.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu