    • Pocit bezpečí, bezpečná jízda Pocit bezpečí, bezpečná jízda Pocit bezpečí, bezpečná jízda

      Vision Lepší vidění

      12821CP

      Pocit bezpečí, bezpečná jízda

      Naše signální žárovky používají všichni hlavní výrobci automobilů. Nabízejí nejlepší kvalitu ve své třídě a za výhodnou cenu.

      Pocit bezpečí, bezpečná jízda

      Signální žárovky Philips

      • Typ žárovky: R5W
      • 12 V, 5 W
      • Až o 30 % lepší vidění
      • Nejlepší poměr cena/výkon
      • Počet žárovek: 10
      Philips je volbou velkých automobilových výrobců

      Philips je volbou velkých automobilových výrobců

      Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

      Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

      Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

      Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

      Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

      Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

      Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

      Technické údaje

      • Marketingové specifikace

        Očekávané výhody
        Standardní

      • Popis výrobku

        Aplikace
        • Registrační značka
        • Zadní světla / parkovací světla
        • Postranní směrová
        • Brzdová světla
        Základna
        BA15s
        Označení
        R5W BA15s
        Homologace ECE
        Ano
        Řada
        Standardní
        Technologie
        Konvenční
        Typ
        R5W

      • Životnost

        Životnost
        Až 625 h

      • Charakteristika světla

        Lumeny
        50  lm

      • Elektrické vlastnosti

        Příkon
        5  W
        Napětí
        12  V

      • Informace pro objednávání

        Objednací kód
        48269373

      • Údaje na obalu

        Typ balení
        CP
        EAN1
        8711500482693
        EAN3
        8711500482716

      • Informace na obalu výrobku

        Šířka
        2,38  cm
        Výška
        4,5  cm
        Čistá hmotnost na kus
        5,93  g
        Hrubá hmotnost jednoho kusu
        8,34  g
        Délka
        2.75  cm
        Množství v balení
        1
        Minimální objednací množství (pro profesionály)
        200

      • Informace na vnějším balení

        Délka
        • 28,8  cm
        • 15  cm
        Šířka
        19,2  cm
        Výška
        13,4  cm
        Hrubá hmotnost jednoho kusu
        1,668  kg

