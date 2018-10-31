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Ukončeno
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6 500 K
O 200 % jasnější světlo
Vyspělý automobilový systém
Díky teplotě barev až 6500 Kelvina produkuje automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, můžete si díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.
Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové mlhové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl mlhových LED žárovek Philips.
Nejde jednoduše říci, že nejlepší světla jsou ta, která produkují nejvíc světla. Vytvořit jasnější automobilové LED žárovky je ta snazší část. Jde o to, jak světlo navíc využijete. Neřízené jasné světlo není pro řízení ideální a může nebezpečně oslňovat. Mlhové LED žárovky Philips jsou vybaveny technologií SafeBeam a soustředí světlo tam, kde ho potřebujete. Rovnoměrný a přesný paprsek je navržen podle pravidel bezpečnosti silničního provozu pro halogenové světlomety. Přesnější kontrola světla nabízí větší viditelnost a díky tomu budete lepším a bezpečnějším nočním řidičem.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
genrish
31/10/2018
Україна
дуже добре
Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.