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Ukončeno

X-tremeUltinon LEDautomobilová mlhová žárovka

12794UNIX2

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Jasnější. Bělejší. Výkonnější.
Automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon je vybavena prvotřídní technologií LUXEON LED s 6500 kelviny. Naše patentovaná technologie SafeBeam vyzařuje o 200 % jasnější světlo přesně tam, kde jej potřebujete. Odolnost zaručuje pokročilý design AirFlux.
Zobrazit všechny výhody

Zářivě bílá mlhová žárovka LED pro větší dohled

Jasnější. Bělejší. Výkonnější.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6 500 K

  • O 200 % jasnější světlo

  • Vyspělý automobilový systém

Teplota barev 6500 Kelvina zajišťuje jasné bílé světlo

Teplota barev 6500 Kelvina zajišťuje jasné bílé světlo

Díky teplotě barev až 6500 Kelvina produkuje automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, můžete si díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové mlhové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl mlhových LED žárovek Philips.

Účinné jasné světlo nasměrované přesně tam, kde ho potřebujete

Účinné jasné světlo nasměrované přesně tam, kde ho potřebujete

Nejde jednoduše říci, že nejlepší světla jsou ta, která produkují nejvíc světla. Vytvořit jasnější automobilové LED žárovky je ta snazší část. Jde o to, jak světlo navíc využijete. Neřízené jasné světlo není pro řízení ideální a může nebezpečně oslňovat. Mlhové LED žárovky Philips jsou vybaveny technologií SafeBeam a soustředí světlo tam, kde ho potřebujete. Rovnoměrný a přesný paprsek je navržen podle pravidel bezpečnosti silničního provozu pro halogenové světlomety. Přesnější kontrola světla nabízí větší viditelnost a díky tomu budete lepším a bezpečnějším nočním řidičem.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

31/10/2018

Україна

Україна

дуже добре

Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

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