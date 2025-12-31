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  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.

Ukončeno

Vision LEDInteriérová a signální autožárovka

127916000KX2

Jasné blinkry. Stylová jízda.
Pro stylové řízení využijte výhod signalizačních světel s intenzivními barvami. Interiérová a poziční světla Philips Vision LED T10 s efektem denního světla 6 000 K jsou jasná a vypadají dobře, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.
Zobrazit všechny výhody

Kvalita LED s dlouhou životností.

Jasné blinkry. Stylová jízda.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Počet žárovek: 2

  • 12 V, 6000 K, efekt denního světla

  • Vychutnejte si více světla

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna vnitřního a venkovního osvětlení za osvětlení LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení pomocí intenzivně rudých brzdových světel, zářivě oranžových blinkrů a zářivě bílých polohových a couvacích světel. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Jasnější signalizační světla pro větší bezpečnost

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Jasná signalizační světla zajistí, že budete vidět a tím pádem více v bezpečí. Ať couváte, odbočujete nebo brzdíte, signalizační světla Philips Vision LED poskytují potřebný výkon a ostatním řidičům důležitý čas na víc na reakci na váš pohyb.

Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světel. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. A led světla Philips Vision jsou odolnější proti teplu a vibracím, takže se perfektně hodí pro dlouhodobý výkon s životností až 8 let.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.