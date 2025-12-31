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12342VPB1
Typ žárovky: H4
12 V, 60/55 W
Až o 60 % lepší vidění
Extrémně odolná automobilová žárovka
Počet žárovek: 1
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický
Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.
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