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Ukončeno
Typ žárovky: H4
Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W
Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se objeví na cestě. Přední světla Philips RacingVision zlepšují váš dohled díky jasu vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě rozpoznáte dříve než při použití jiných méně výkonných halogenových lamp. Takže si budete moci užít bezpečnější a příjemnější cestu.
S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips RacingVision se svou optimalizovanou geometrií vysoce přesných vláken, plynnou náplní o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce přesným chromováním a kvalitním sklem UV-Quartz nastavují novou laťku v oboru automobilového osvětlení. Tato přední světla navržená pro výkon a viditelnost umožňují docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a zábavnějšího prožitku z jízdy.
Sportovně založení řidiči očekávají od svých automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips RacingVision přináší na silnici až o 150 % jasnější světlo a je homologována tak, aby poskytla zábavu v terénu i na cestách.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Farusbdw
23/03/2018
Polska
Niesamowite
Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa