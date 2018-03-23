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  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
  • Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii

Ukončeno

RacingVisionžárovka do automobilového světlometu

12342RVS2

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii
Automobilové žárovky Philips RacingVision jsou ideální volbou pro nadšené řidiče. Jejich výkon poskytuje až o 150 % více jasu a vy tak budete moci rychleji reagovat a užijete si bezpečnější a zajímavější jízdu.
Zobrazit všechny výhody

Posuňte svá světla a své řízení na vyšší úroveň

Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii

  • Typ žárovky: H4

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 60/55 W

Delší dohled a rychlejší reakce díky jasu většímu až o 150 %

Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se objeví na cestě. Přední světla Philips RacingVision zlepšují váš dohled díky jasu vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě rozpoznáte dříve než při použití jiných méně výkonných halogenových lamp. Takže si budete moci užít bezpečnější a příjemnější cestu.

Jedna z nejjasnějších žárovek pro vynikající světelný výkon

S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips RacingVision se svou optimalizovanou geometrií vysoce přesných vláken, plynnou náplní o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce přesným chromováním a kvalitním sklem UV-Quartz nastavují novou laťku v oboru automobilového osvětlení. Tato přední světla navržená pro výkon a viditelnost umožňují docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a zábavnějšího prožitku z jízdy.

Jasnější světlo pro sportovně založené řidiče

Sportovně založení řidiči očekávají od svých automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips RacingVision přináší na silnici až o 150 % jasnější světlo a je homologována tak, aby poskytla zábavu v terénu i na cestách.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

23/03/2018

Polska

Polska

Niesamowite

Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu