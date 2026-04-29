Jak mohu předejít vytečení mléka z hands-free odsávačky mateřského mléka Philips Avent?

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Z odsávačky mateřského mléka může unikat mléko z důvodu nesprávného nasazení sběrné nádobky na prsní chránič. Spoj mezi prsním chráničem a sběrnou nádobkou musí být zcela utěsněný.
Při sestavování se ujistěte, že je lem prsního chrániče zcela přetažený přes okraj sběrné nádobky.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF531/11 , SCF532/11 , SCF439/01 .