VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Jak mohu předejít vytečení mléka z hands-free odsávačky mateřského mléka Philips Avent?

Z odsávačky mateřského mléka může unikat mléko z důvodu nesprávného nasazení sběrné nádobky na prsní chránič. Spoj mezi prsním chráničem a sběrnou nádobkou musí být zcela utěsněný.

Při sestavování se ujistěte, že je lem prsního chrániče zcela přetažený přes okraj sběrné nádobky.

Jak mohu předejít vytečení mléka z hands-free odsávačky mateřského mléka Philips Avent?

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF531/11 , SCF532/11 , SCF439/01 .

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory