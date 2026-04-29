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Jsou šidítka Philips Avent bezpečná pro mé dítě?

Ano. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Všechna šidítka Philips Avent jsou navržena a vyrobena tak, aby splňovala nebo i překračovala mezinárodní bezpečnostní normy. V celém výrobním procesu nejsou přítomny materiály s BPA a u každé várky provádíme přísnou kontrolu kvality.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF094/01 , SCF075/12 , SCF075/13 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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