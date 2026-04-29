Proč je doba provozu mé rodičovské jednotky krátká?
Doba provozu rodičovské jednotky dětské chůvičky se může lišit podle zvolených nastavení a režimu používání. Níže jsou uvedeny způsoby, jak dobu provozu rodičovské jednotky maximalizovat.
Když je zobrazení videa nepřetržitě zapnuté, spotřebovává rodičovská jednotka mnoho energie. Pokud chcete prodloužit dobu provozu, aktivujte na rodičovské jednotce režim Eco.
Když je aktivovaný režim Eco, displej a zvuk rodičovské jednotky se vypnou, když není 20 sekund detekován žádný zvuk. Kontrolka Eco se na znamení aktivace režimu Eco rozsvítí zeleně. V režimu Eco jsou displej a přenos zvuku úplně vypnuté, aby se šetřila doba provozu baterie. Když dětská jednotka zachytí zvuk, displej a zvuk na rodičovské jednotce se okamžitě zapnou. Do rodičovské jednotky se přenáší zvuky a kontrolky hladiny zvuku se rozsvítí zeleně. Pokud není zachycen žádný zvuk, všechny kontrolky hladiny zvuku jsou zhasnuté.
Poznámka: Minimální hladina zvuku k aktivaci zvuku a displeje je definována nastavením citlivosti.
Režim Eco aktivujete stisknutím tlačítka režimu po straně rodičovské jednotky.
Pokud je jas nastaven na vysokou úroveň, rodičovské jednotka spotřebovává více energie. Jas displeje upravíte stisknutím levé nebo pravé části ovládacího tlačítka.
Pokud je hlasitost nastavena na vysokou úroveň, rodičovské jednotka spotřebovává více energie.
Hlasitost rodičovské jednotky upravíte stisknutím horní nebo spodní části ovládacího tlačítka.
Poznámka: Pokud je ukazatel hlasitosti nastaven na minimum, je hlasitost ztlumená. Ve stavovém řádku rodičovské jednotky se zobrazí ikona ztlumení a uvidíte upozornění a video pouze z rodičovské jednotky.
Pokud je citlivost nastavena na vysokou úroveň, rodičovská jednotka spotřebovává více energie. Úroveň citlivosti dětské jednotky definuje, co prostřednictvím rodičovské jednotky slyšíte. Pokud je nastavena příliš vysoká úroveň, uslyšíte mnoho zvuků, včetně tichých zvuků na pozadí. Když je citlivost nastavena na nízkou úroveň, uslyšíte pouze hlasitější zvuky.
Citlivost upravíte stisknutím pravé části ovládacího tlačítka, kterým získáte přístup k úrovním citlivosti. Poté stisknutím horní části ovládacího tlačítka vyberte požadovanou úroveň citlivosti.
Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, používejte k jejímu nabíjení originální adaptér.
Baterie se postupně a velmi pomalu vybíjí i v případě, že je rodičovská jednotka vypnutá.
Pokud rodičovskou jednotku nepoužíváte, vypněte ji, abyste šetřili baterii.
Během noci doporučujeme využívat u rodičovské jednotky napájení ze sítě. Pokud se během noci baterie vybije, bude rodičovská jednotka pípat a budit vás.
Jako u jakéhokoli jiného nabíjecího elektronického zařízení kapacita baterie po dlouhé době používání klesá.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›