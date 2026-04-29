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Proč je doba provozu mé rodičovské jednotky krátká?

Doba provozu rodičovské jednotky dětské chůvičky se může lišit podle zvolených nastavení a režimu používání. Níže jsou uvedeny způsoby, jak dobu provozu rodičovské jednotky maximalizovat.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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