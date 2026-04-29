Jak používat nástavce na Philips OneBlade?

Chcete-li zjistit, jak nasadit a sejmout hřebeny, chrániče a další nástavce z Philips OneBlade, informace najdete níže.
Je dobré vědět: Techniky pro nasazování a snímání hřebenů a chráničů jsou stejné, ať už máte jakýkoli model strojku OneBlade (včetně modelů, které nejsou na snímku níže).
Hřebeny na vousy o jedné délce jsou určeny k použití na vousy. Na hřebenu je uvedena zbylá délka vousů po zastřižení (v milimetrech).
Ve videu níže naleznete, jak hřeben nasadit a vyjmout. Hřeben přitiskněte na břit, dokud neuslyšíte cvaknutí, čímž zabráníte jeho vypadnutí během používání.
Kompatibilita: Hřebeny na vousy o jedné délce jsou kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade.
Nastavitelné hřebeny na vousy jsou určeny k použití na vousy. Na voliči délky hřebenu je uvedena zbylá délka vousů po zastřižení (v milimetrech).
Ve videu níže naleznete, jak dva různé druhy nastavitelných hřebenů nasadit a vyjmout. Při nasazování druhého typu nastavitelného hřebenu se ujistěte, že malé háčky na spodní straně hřebenu (ty, které jsou nejblíže ke koncům zubů hřebenu) jsou zaháknuty za horní část břitu.
Kompatibilita: První hřeben zobrazený ve videu je kompatibilní pouze se strojkem OneBlade Pro (jak je zobrazeno vpravo na snímku v první sekci tohoto článku). Druhý vyobrazený hřeben je kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade.
Hřeben na tělo a chránič pokožky jsou určeny k použití na tělesné ochlupení. Zbylá délka ochlupení po zastřižení pomocí hřebenu na tělo je 5 mm. Chránič pokožky je navržen tak, aby zajišťoval hladkou pokožku a zároveň ji chránil před pořezáním.
Ve videu níže naleznete, jak nástavec nasadit a vyjmout. Nástavec přiložte na břit a tlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí, čímž zabráníte jeho vypadnutí během používání.
Kompatibilita: Hřeben na tělo a chránič pokožky jsou kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade.
Břity OneBlade Intimate se dodávají s nasazeným chráničem pokožky, který umožňuje holit citlivé oblasti se zvýšenou ochranou před pořezáním. K holicímu strojku OneBlade Intimate je navíc k dispozici hřeben / chránič na tělo, který umožňuje rychlé a pohodlné zastřihování chloupků na těle.
Ve videu níže naleznete, jak břity OneBlade Intimate a hřeben na tělo nasadit.
Kompatibilita: Břity OneBlade Intimate jsou kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade. Hřeben na tělo zobrazený ve videu níže je určen k nasazení na chránič pokožky, a proto je kompatibilní pouze s břity OneBlade Intimate.
Ochranný kryt je navržen tak, aby zabránil poškození čepele při skladování nebo cestování se strojkem Philips OneBlade.
Ve videu níže naleznete, jak ochranný kryt nasadit a sejmout. Po správném nasazení krytu uslyšíte cvaknutí.
Kompatibilita: Existují dvě různé varianty ochranného krytu, jeden pro břity 360 a druhý pro klasické břity. Pokud používáte správný ochranný kryt pro daný typ břitu, kryt je kompatibilní bez ohledu na to, jaký model strojku OneBlade máte.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›