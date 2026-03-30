Jak mám uchovávat odsáté mateřské mléko?

Mateřské mléko můžete v lahvičce, úložném pohárku nebo sáčku pro uchovávání mateřského mléka Philips Avent uchovávat v chladničce (při teplotě nižší než 4 °C / 39 °F) po dobu až 4 dnů nebo v mrazničce (při teplotě nižší než −18 °C / 0 °F) po dobu 6–12 měsíců. Při dlouhodobém skladování se doporučuje použít hluboké zmrazení (při teplotě nižší než −20 °C / −4 °F).

Pokud si mateřská mléko berete s sebou, spotřebujte jej do 4 hodin.

Níže naleznete doporučené teploty pro skladování a místa, kde si můžete zakoupit příslušenství na skladování.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF531/11 , SCF532/11 , SCF552/11 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

