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Jak mám sestavit manuální odsávačku Philips Avent?

Tento článek se týká odsávaček mateřského mléka Philips Avent vyobrazených níže. 
 
Při sestavování manuální odsávačky mateřského mléka Philips Avent postupujte podle uvedených pokynů.

Poznámka: Před použitím je nutné vyčistit a vysterilizovat všechny díly odsávačky mateřského mléka, které přichází do styku s mateřským mlékem.

Jak mám sestavit manuální odsávačku Philips Avent?

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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