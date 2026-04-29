Jak mám sestavit manuální odsávačku Philips Avent?
Tento článek se týká odsávaček mateřského mléka Philips Avent vyobrazených níže.
Při sestavování manuální odsávačky mateřského mléka Philips Avent postupujte podle uvedených pokynů.
Poznámka: Před použitím je nutné vyčistit a vysterilizovat všechny díly odsávačky mateřského mléka, které přichází do styku s mateřským mlékem.
Zespodu vložte do těla odsávačky (bílý) ventil. Zatlačte ventil co nejdále (obrázek 1).
Tělo odsávačky našroubujte ve směru hodinových ručiček na lahev tak, aby bylo pevně utažené (obrázek 2).
Vložte nástavec do silikonové membrány. Zkontrolujte, zda je nástavec zatlačený až na konec (obrázek 3).
Shora vložte do těla odsávačky silikonovou membránu. Prsty ji stlačte dolů tak, aby bezpečně doléhala kolem okraje, čímž zajistíte dokonalé utěsnění (obrázek 4).
Připevněte rukojeť na membránu s nástavcem zaháknutím otvoru v rukojeti přes konec nástavce. Zatlačte rukojeť na tělo odsávačky tak, aby zapadla na místo (obrázek 5).
Vložte vložku do těla odsávačky a zkontrolujte, zda její okraj zakrývá tělo odsávačky. Zatlačte vnitřní část vložky do nálevky proti čáře označené šipkou a zkontrolujte, zda jsou okraje vložky kolem těla odsávačky dobře utěsněny (obrázek 6). Pouze u manuální odsávačky mateřského mléka Essential SCF417: Zmáčknutím mezi výstupky uvolněte případný zachycený vzduch.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SCF430/16 , SCF430/13 , SCF430/10 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›