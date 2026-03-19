Jaká hlava kartáčku patří na můj kartáček Sonicare?

Existují tři různé typy hlavic kartáčků Sonicare. To, kterou hlavici lze upevnit na váš kartáček, závisí na modelu, který vlastníte.  

  • Nasazovací hlavice kartáčku je standardem a lze ji upevnit na většinu nabíjecích kartáčků Sonicare. 

  • naše starší modely Essence mají větší, šroubovací hlavici kartáčku.
     

  • Hlavice krtáčku Philips One a Philips One for Kids jsou komptibilní pouze s kartáčky Philips One a Philips One for Kids. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7420/02 , HX7110/02 , HX7111/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

