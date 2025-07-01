Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?

Kartáček Sonicare má různé režimy čištění. Tyto režimy se mohou u jednotlivých zubních kartáčků lišit.
Výchozí režim vašeho kartáčku je režim Clean. Doba čištění je 2 minuty a režim je vhodný ke každodennímu použití. Další režimy čištění jsou:
|Režim
|Doba čištění
|Výhoda
|Čištění
|2 minuty
|Pro výjimečné každodenní čištění.
|Deep Clean
|3 minuty
|Delší režim, díky kterému strávíte více času čištěním všech oblastí úst a dosáhnete tak důkladného hloubkového čištění.
|Deep Clean+
|2 minuty / 3 minuty
|Podobné jako režim Deep Clean. Pokud je kartáček připojen k aplikaci, tento režim trvá 2 minuty. Pokud kartáček není připojen, režim trvá 3 minuty.
|White/White+
|2 minuty a 40 sekund
|Odstraňuje povrchové skvrny a leští přední zuby pro bělejší úsměv.
|Péče o dásně
|3 minuty
|Ideální k čištění zubů a dásní.
|Gum Health
|3 minuty a 20 sekund
|Delší režim, který poskytuje více času na čištění zadních zubů a zlepšení zdraví dásní.
|Citlivý
|2 minuty
|Jemné vibrace pro šetrné, avšak efektivní čištění pro citlivé zuby a dásně.
|Tongue Care
|20 sekund
|Slouží k čištění jazyka pomocí hlavice TongueCare.
|Polština
|1 minuta
|Na rozjasnění a vyleštění zubů.
|Max Care
|3 minuty
|Delší režim, který kombinuje režimy čištění a masáže pro výjimečné každodenní čištění s přidanou funkcí masáže dásní.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7101/03 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›