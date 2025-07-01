Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?

Kartáček Sonicare má různé režimy čištění. Tyto režimy se mohou u jednotlivých zubních kartáčků lišit.
Výchozí režim vašeho kartáčku je režim Clean. Doba čištění je 2 minuty a režim je vhodný ke každodennímu použití. Další režimy čištění jsou: 

 

RežimDoba čištěníVýhoda
Čištění2 minutyPro výjimečné každodenní čištění.
Deep Clean3 minutyDelší režim, díky kterému strávíte více času čištěním všech oblastí úst a dosáhnete tak důkladného hloubkového čištění.
Deep Clean+2 minuty / 3 minutyPodobné jako režim Deep Clean. Pokud je kartáček připojen k aplikaci, tento režim trvá 2 minuty. Pokud kartáček není připojen, režim trvá 3 minuty.
White/White+2 minuty a 40 sekundOdstraňuje povrchové skvrny a leští přední zuby pro bělejší úsměv.
Péče o dásně3 minutyIdeální k čištění zubů a dásní.
Gum Health3 minuty a 20 sekundDelší režim, který poskytuje více času na čištění zadních zubů a zlepšení zdraví dásní.
Citlivý2 minutyJemné vibrace pro šetrné, avšak efektivní čištění pro citlivé zuby a dásně.
Tongue Care20 sekundSlouží k čištění jazyka pomocí hlavice TongueCare.
Polština1 minutaNa rozjasnění a vyleštění zubů.
Max Care3 minutyDelší režim, který kombinuje režimy čištění a masáže pro výjimečné každodenní čištění s přidanou funkcí masáže dásní.


 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7101/03 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

