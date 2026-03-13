Získejte 10% slevu za registraci

Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku. 

V závislosti na modelu můžete zubní kartáček Philips Sonicare nabíjet různými způsoby. Ujistěte se, že používáte originální nabíječku, která byla dodána se zubním kartáčkem. Ne všechny nabíječky Sonicare jsou kompatibilní s ostatními. Nabíječka může mít konektor USB-A, který vyžaduje síťový adaptér (není součástí balení).

Přečtěte si následující pokyny k nabíjení zubního kartáčku. 
  1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
  2. Umístěte tělo zubního kartáčku do nabíječky.
  3. Indikátor baterie začne blikat*, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití, které může trvat až 24 hodin, přestane blikat. 
Zubní kartáček můžete mezi čištěním zubů nechat v zapojené nabíječce, protože to nebude mít vliv na životnost baterie. 

*Poznámka: DailyClean 1100 nemá indikátor baterie.
 

Standardní nabíječka Sonicare

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7429/03 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

