Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
V závislosti na modelu můžete zubní kartáček Philips Sonicare nabíjet různými způsoby. Ujistěte se, že používáte originální nabíječku, která byla dodána se zubním kartáčkem. Ne všechny nabíječky Sonicare jsou kompatibilní s ostatními. Nabíječka může mít konektor USB-A, který vyžaduje síťový adaptér (není součástí balení).
Přečtěte si následující pokyny k nabíjení zubního kartáčku.
Zapojte nabíječku do zásuvky.
Umístěte tělo zubního kartáčku do nabíječky.
Indikátor baterie začne blikat*, aby signalizoval, že se zubní kartáček nabíjí. Po úplném nabití, které může trvat až 24 hodin, přestane blikat.
Zubní kartáček můžete mezi čištěním zubů nechat v zapojené nabíječce, protože to nebude mít vliv na životnost baterie.
*Poznámka: DailyClean 1100 nemá indikátor baterie.
