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Host nevidí video v aplikaci Philips Avent Baby Monitor+

Pokud se hostovi nedaří zobrazit video v aplikaci, postupujte podle následujících tipů, které vám problém pomohou vyřešit: 

  • Je možné, že host ještě není registrovaným uživatelem s účtem Philips. Zajistěte, aby si si hosté nejprve stáhli aplikaci Philips Avent Baby Monitor+ a zaregistrovali si účet. Zašlete hostovi pozvánku poté, co si zaregistruje účet.
  • Je možné, že uživatel s účtem hosta, kterého chcete pozvat, žije na jiném kontinentu. Ujistěte se, že si uživatel s účtem hosta při registraci ke svému uživatelskému účtu vybral stejnou zemi jako vy.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD643/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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