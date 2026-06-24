Kávové „puky“ z kávovaru Saeco Espresso jsou vodnaté
Konzistence kávového „puku“ z kávovaru Saeco Espresso souvisí s nastavením stroje a druhem spařovaného nápoje. Čtěte dál pro nalezení řešení.
Je normální, že prvních několik šálků může být řidších, protože se adaptabilní systém Saeco ještě nastavuje. Uvařte 5–7 šálků kávy a poté by se vzhled „puku“ měl zlepšit.
• Po spaření „nízkotlakého výrobku“, například Americano, krémová káva nebo káva. Konzistence „puku“ kávy bude vždy vlhká a v přihrádce na kávová zrna je vidět více vody • Po automatickém proplachovacím/čisticím cyklu část vody skončí v přihrádce na kávová zrna, což způsobí vlhké kávové „puky“
Pro upřednostňovanou chuť kávy vyzkoušejte různá nastavení. Když změníte nastavení na přístroji, bude to mít vliv na chuť kávy a na konzistenci kávového „puku“. Například: trochu změňte nastavení mlýnku (jemnější) nebo objem kávy (menší) a zkuste to znovu. • Nastavení na hrubé mletí vede ke slabší kávě a vodnatějšímu kávovému „puku“ • Vyšší objem kávy vede ke slabší kávě a vodnatějšímu kávovému „puku“ • Nastavení lehčího aroma vede k vodnatějšímu kávovému „puku“ Upozorňujeme: Po změně nastavení mlýnku uvařte 5–7 šálků kávy, abyste dali systému čas adaptovat se na nové nastavení.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00 , SM6685/00 , SM8782/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›