VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Z nádržky na vodu kávovaru Saeco není čerpána voda

Pokud z nádobky na vodu kávovaru Saeco není čerpána voda, obvykle to způsobuje vzduch zachycený v kávovaru, který blokuje přívod vody. Níže naleznete možná řešení.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SM8780/00 , SM6685/00 , SM8782/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory