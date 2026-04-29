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Jak připojím zubní kartáček Philips Sonicare k aplikaci Sonicare (pouze pro systém Android)?

K dispozici je aktualizace firmwaru, která řeší problém operačního systému některých telefonů se systémem Android, který brání připojení.

Postupujte podle níže uvedených kroků aktualizace firmwaru a připojení zubního kartáčku Philips Sonicare k aplikaci Sonicare. 

    Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7410/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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