Jak připojím zubní kartáček Philips Sonicare k aplikaci Sonicare (pouze pro systém Android)?
K dispozici je aktualizace firmwaru, která řeší problém operačního systému některých telefonů se systémem Android, který brání připojení.
Postupujte podle níže uvedených kroků aktualizace firmwaru a připojení zubního kartáčku Philips Sonicare k aplikaci Sonicare.
Otevřete aplikaci Sonicare a připojte zubní kartáček. Měla by se zobrazit níže uvedená obrazovka:
Nyní se zobrazí obrazovka Pomoc s připojením. Postupujte podle pokynů na obrazovce (zobrazené níže).
Postupujte podle těchto pokynů v Nastavení nebo stavovém řádku mobilního zařízení:
1. Vypněte Wi-Fi.
2. Zapněte a poté vypněte režim Letadlo.
3. Nechte vypnutou Wi-Fi a režim Letadlo a zapnutou funkci Bluetooth.
Vraťte se do aplikace, stiskněte tlačítko režimu na zubním kartáčku a kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“ níže se připojte a zahajte aktualizaci firmwaru.
Nyní se zobrazí obrazovka Aktualizace těla mého kartáčku, na které bude uvedeno, že probíhá aktualizace firmwaru.
Poznámka: Během aktualizace mějte tělo kartáčku odpojené od nabíječky a zůstaňte v jeho blízkosti.
Poté se zobrazí oznámení Aktualizace dokončena. Nyní můžete stisknout tlačítko Pokračovat a ovládat aplikaci.
Pokud máte stále problémy s připojením zubního kartáčku Philips Sonicare k aplikaci Sonicare v zařízení se systémem Android, navštivte naši stránku pro opravu nebo výměnu na webové stránce společnosti Philips.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX7410/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›