Můj kartáček Sonicare nevibruje

Pokud kartáček nevibruje nebo se nezapíná, možná vám pomohou najít řešení tipy uvedené níže.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
V okolí tlačítka napájení se mohou hromadit zbytky zubní pasty. Tyto zbytky zubní pasty mohou způsobit zaseknutí tlačítka a bránit zapnutí. Doporučujeme tlačítko zapínání a okolní oblast očistit vlhkým hadříkem.
Baterie zubního kartáčku, která není plně nabitá, může potřebovat více energie, aby mohl kartáček vibrovat. Doporučujeme ji nabíjet alespoň 24 hodin. Aby se tento problém neopakoval, můžete kartáček odkládat na nabíječku.
Pokud jste kartáček nepoužili měsíc nebo déle, mohla se baterie vybít. Postavte rukojeť na nabíječku. Baterie se začne nabíjet, ale může trvat několik minut, než se rozsvítí kontrolka baterie. Doporučujeme kartáček nabíjet alespoň 24 hodin.
K plnému nabití kartáčku zkuste použít jinou elektrickou zásuvku. Přípojení nabíječky k vadnému zdroji energie může způsobit, že se kartáček nenabije. V některých zemích mají elektrické zásuvky v koupelnách bezpečnostní funkci, která zdroj energie vypíná. Než začnete kartáček nabíjet, ujistěte se, že zásuvkou proudí energie.
Pokud se kartáček zapne, kontrolky baterie svítí, ale kartáček nevibruje, je kartáček poškozen uvnitř. Doporučujeme, abyste si online zažádali o opravu nebo výměnu.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme, abyste nás kontaktovali.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX6500/23 , HX6600/42 , HX6600/41 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›