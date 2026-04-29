Podpora Philips
Ze zubního kartáčku Sonicare mi odpadává hlavice kartáčku
Pokud hlavice kartářku odpadává z kartáčku, možná vám pomohou najít řešení tipy uvedené níže.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
Pokud hlavice kartáčku odpadne z těla kartáčku, dbejte na to, abyste hlavici kartáčku správně upevnili.
- Uchopte hlavici kartáčku tak, aby štětiny byly natočené stejným směrem jako tlačítka na zubním kartáčku.
- Hlavici kartáčku pevně nasuňte na zubní kartáček, dokud neuslyšíte jemné klapnutí.
Drobná mezera mezi tělem a hlavicí kartáčku je normální a dokonce nezbytná. K tomu, aby kartáček vibroval na dostatečně vysoké frekvenci, potřebuje prostor.
Na spodní části hlavice kartáčku a v oblasti kolem kovové hřídele nesmí být žádné nečistoty. Můžete je očistit vlažnou vodou na měkkém hadříku.
Doporučujeme používat originální hlavice kartáčků Philips. Padělané kartáčkové hlavice nemusí na kartáčku sedět a mohou odpadávat.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme nechat zubní kartáček opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX6500/33 , HX6600/42 , HX6600/41 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›