Vibrace mého kartáčku Sonicare jsou slabší

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
Pokud váš kartáček vibruje slaběji než dříve, tipy uvedené níže vám mohou pomoci najít řešení.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, jak jsou uvedeny níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
U zubního kartáčku bez plně nabité baterie bude k vibrování stejnou silou možná zapotřebí více energie. Doporučujeme nabíjení přes noc nejméně 24 hodin.
Nabíječky pro všechny zubní kartáčky Sonicare se liší a nejsou kompatibilní s ostatními modely Sonicare. Doporučujeme nabíjet zubní kartáčky za použití originální nabíječky, která s nimi byla dodána.
Některé zubní kartáčky mají funkci EasyStart aktivovanou ve výchozím nastavení. Díky této funkci zubní kartáček postupně zvyšuje úroveň vibrací po každém čištění. Ke zvýšení vibrací dojde během prvních čtrnácti čištění. Chcete-li, aby váš zubní kartáček vibroval normálně, doporučujeme funkci EasyStart vypnout.
Dále to může znamenat, že je hlavice kartáčku opotřebovaná. Doporučujeme hlavici kartáčku měnit každé tři měsíce. Novou hlavici kartáčku můžete zakoupit v našem e-shopu.
Pokud jste hlavici kartáčku nedávno vyměnili, pokračujte dalším krokem.
Síla vibrací kartáčku se liší v závislosti na zvoleném režimu. Některé režimy čištění jsou slabší, například TongueCare a Sensitive. Doporučujeme zvýšit vibrace změnou režimu čištění. Pro výběr preferovaného režimu zubní kartáček vypněte a stiskněte tlačítko režim/intenzita.
Některé modely zubních kartáčků se dodávají s nastavením intenzity. Chcete-li zjistit, zda váš zubní kartáček má nastavení intenzity, nahlédněte do uživatelské příručky. Síla vibrací kartáčku se liší v závislosti na zvoleném nastavení intenzity. Můžete si zvolit různé úrovně intenzity. Zubní kartáček automaticky zvolí úroveň intenzity podle hlavice kartáčku, kterou nasadíte.
Během čištění můžete intenzitu změnit stiskem tlačítka režimu/intenzity. Nastavení intenzity není možné, pokud je tělo kartáčku vypnuté.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme nechat zubní kartáček opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX3689/44 , HX3689/43 , HX7406/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›