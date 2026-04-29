Podpora Philips
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Nedaří se vám z kávovaru Philips vyjmout spařovací jednotku? Příčiny a řešení problému naleznete v našem článku a videu.
Podle níže uvedeného postupu nastavte ozubené kolečko spařovací jednotky uvnitř přístroje do neutrální polohy:
- Zavřete servisní dvířka a vraťte vše zpět (nádržku na vodu/ nádobku na odkapávání/ přihrádku na mletou kávu).
- Stisknutím vypínače přístroj VYPNĚTE. Počkejte, až nebudou slyšet žádné zvuky (může to trvat až 15–20 sekund).
- Stisknutím vypínače přístroj ZAPNĚTE. Neprovádějte žádné činnosti, jako otevírání servisních dvířek / vyjímání nádobky na odkapávání / nádržky na vodu, dokud nebude přístroj připraven k použití.
- Otevřete servisní dvířka a zkuste znovu vyjmout spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete ji směrem k sobě.
Pokud je váš kávovar v režimu odstraňování vodního kamene, nelze spařovací jednotku vyjmout. Abyste problém vyřešili, ukončete nejprve proces odstraňování vodního kamene a poté pokus opakujte.
Pokud se problém nepodaří odstranit pomocí uvedených řešení, obraťte se na nás se žádostí o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70 , SM6580/00 , SM6580/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›