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Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku

Nedaří se vám z kávovaru Philips vyjmout spařovací jednotku? Příčiny a řešení problému naleznete v našem článku a videu.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70 , SM6580/00 , SM6580/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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