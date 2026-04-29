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Nemohu upravit nastavení mlýnku u kávovaru Philips

Postupujte podle následujících kroků a také si pusťte video. Zjistíte, jak upravit nastavení mlýnku kávovaru Philips.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70 , EP3326/90 , EP3323/70 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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