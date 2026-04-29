Nemohu upravit nastavení mlýnku u kávovaru Philips
Postupujte podle následujících kroků a také si pusťte video. Zjistíte, jak upravit nastavení mlýnku kávovaru Philips.
Nastavení mlýnku je možné upravit pouze během mletí kávových zrn. Použijte knoflík nastavení mletí uvnitř přihrádky na kávová zrna. U některých přístrojů může být nutné použít klíč pro nastavení (rukojeť lžíce na předem mletou kávu).
Umístěte šálek pod hubičku.
Připravte černou kávu.
Když mlýnek začne mlít, umístěte u přístrojů, které vyžadují nástroj, na knoflík klíč pro nastavení mlýnku (viz obrázek 1), poté knoflík stlačte a otočte jím doleva nebo doprava. U přístrojů, které nástroj nepotřebují, můžete knoflík stlačit ručně a otočit jím doleva nebo doprava (viz obrázek 2).
Otočte jím maximálně o jeden stupeň doleva nebo doprava a upravte nastavení. Nastavení mletí na přístroji je označeno číslicemi nebo tečkami. Menší tečka = menší velikost namletých částeček. Menší číslo = menší velikost namletých částeček.
Připravte 2–3 šálky kávy, abyste mohli posoudit rozdíl v chuti. U interního systému je třeba odpovídajícím způsobem nastavit množství času, po který se mlýnek otáčí, aby se zajistilo namletí správného množství kávy pro optimální porci espressa.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:EP3329/70 , EP3326/90 , EP3323/70 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›