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Podpora Philips

Z vysavače Philips PowerPro Aqua uniká prach

Chcete-li zachovat optimální sací výkon vysavače Philips PowerPro Aqua, doporučujeme čistit filtry každé 2 až 4 týdny. Filtr není nutné měnit. Na následujících řádcích se dozvíte, jak čistit filtry.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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