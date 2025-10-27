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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Vysává a vytírá jedním tahem
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigace LDS
Kompaktní stanice autom. vyprazdňování
Přizpůsobení pomocí aplikace HomeRun
Robot tvrdé podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, a zajistí vám tak čisté nohy i naboso.
Dopřejte si 70 dní² bez starostí se stylovou stanicí pro automatické vyprazdňování, do které se robot sám automaticky vyprázdní. Stanice je vybavena sáčkem S-bag o objemu 3,0 l, který pojme prach a jiné nečistoty nahromaděné až za 70 dní, abyste se nemuseli obtěžovat s vyprazdňováním. Univerzální sáček S-bag lze hygienicky zlikvidovat bez prášení – ideální pro astmatiky a alergiky.
Až dvojnásobný sací výkon¹ robota dokáže zachytit velké nečistoty, jako jsou drobky a zvířecí srst. Postará se o každodenní nečistoty, které se nahromadí na podlaze, a také odstraňuje jemnější prach z koberců a rohožek³.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Гогси
27/10/2025
България
Součást promoakce
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Výhody
Чисти много прецизно
Nevýhody
Не намирам
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Součást promoakce
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Výhody
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Nevýhody
Не намирам
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – Ve srovnání s modely XU2100/10 a XU2100/20.
2 – V závislosti na druhu a intenzitě použití.
3 – Testováno s nejnižším sacím výkonem a nastavením vlhkosti mopu v režimu vysávání a vytírání.
4 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejnižšího sacího výkonu.