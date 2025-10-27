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2000 SeriesRobotický vysavač

XU2100/25

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
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Užijte si úklid bez námahy: náš robot vytírá a vysává s až dvojnásobným sáním¹. Dopřejte si 70 dní² bez starostí se stylovou stanicí pro automatické vyprazdňování. Zažijte pokročilý úklid přizpůsobený potřebám vaší domácnosti.
Zobrazit všechny výhody

Každodenní vysávání a vytírání bez námahy.

Objevte pohodu návratu do uklizeného domova

  • Vysává a vytírá jedním tahem

  • Dvojnásobný sací výkon¹

  • Radarová navigace LDS

  • Kompaktní stanice autom. vyprazdňování

  • Přizpůsobení pomocí aplikace HomeRun

Vysávejte a vytírejte zároveň, zbavte se prachu a nečistot bez námahy

Vysávejte a vytírejte zároveň, zbavte se prachu a nečistot bez námahy

Robot tvrdé podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, a zajistí vám tak čisté nohy i naboso.

70 dní bez starostí se stanicí pro automatické vyprazdňování

70 dní bez starostí se stanicí pro automatické vyprazdňování

Dopřejte si 70 dní² bez starostí se stylovou stanicí pro automatické vyprazdňování, do které se robot sám automaticky vyprázdní. Stanice je vybavena sáčkem S-bag o objemu 3,0 l, který pojme prach a jiné nečistoty nahromaděné až za 70 dní, abyste se nemuseli obtěžovat s vyprazdňováním. Univerzální sáček S-bag lze hygienicky zlikvidovat bez prášení – ideální pro astmatiky a alergiky.

Mimořádně silný sací výkon pro sběr prachu a nečistot

Mimořádně silný sací výkon pro sběr prachu a nečistot

Až dvojnásobný sací výkon¹ robota dokáže zachytit velké nečistoty, jako jsou drobky a zvířecí srst. Postará se o každodenní nečistoty, které se nahromadí na podlaze, a také odstraňuje jemnější prach z koberců a rohožek³.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Výhody

Чисти много прецизно

Nevýhody

Не намирам

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Výhody

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Nevýhody

Не намирам

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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Upozornění

  1. 1 – Ve srovnání s modely XU2100/10 a XU2100/20.

  2. 2 – V závislosti na druhu a intenzitě použití.

  3. 3 – Testováno s nejnižším sacím výkonem a nastavením vlhkosti mopu v režimu vysávání a vytírání.

  4. 4 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejnižšího sacího výkonu.