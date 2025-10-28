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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Vysává a vytírá jedním tahem
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigace LDS
Kompaktní stanice autom. vyprazdňování
Přizpůsobení pomocí aplikace HomeRun
Robot tvrdé podlahy vysává a vytírá najednou, aby uklidil i jemnou vrstvu prachu, která se na podlaze hromadí každý den. Odstraní více jemného prachu než samotné vysávání, a zajistí vám tak čisté nohy i naboso.
Dopřejte si 70 dní² bez starostí se stylovou stanicí pro automatické vyprazdňování, do které se robot sám automaticky vyprázdní. Stanice je vybavena sáčkem S-bag o objemu 3,0 l, který pojme prach a jiné nečistoty nahromaděné až za 70 dní, abyste se nemuseli obtěžovat s vyprazdňováním. Univerzální sáček S-bag lze hygienicky zlikvidovat bez prášení – ideální pro astmatiky a alergiky.
Až dvojnásobný sací výkon¹ robota dokáže zachytit velké nečistoty, jako jsou drobky a zvířecí srst. Postará se o každodenní nečistoty, které se nahromadí na podlaze, a také odstraňuje jemnější prach z koberců a rohožek³.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bandi_88
28/10/2025
България
Součást promoakce
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Výhody
Голям контейнер
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Součást promoakce
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Výhody
Лесен, тих, удобен
Nevýhody
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Součást promoakce
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Výhody
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Nevýhody
за сега не съм открила
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – Ve srovnání s modely XU2100/10 a XU2100/20.
2 – V závislosti na druhu a intenzitě použití.
3 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejvyššího sacího výkonu.
4 – Testováno pouze v režimu vysávání při nastavení nejnižšího sacího výkonu.
5 – V porovnání s velikostí stanice HomeRun 3000 Series XU3100.